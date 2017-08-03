Путин предостерег следователей от необоснованного ареста предпринимателей

Президент России Владимир Путин призвал уйти от практики заключения под стражу предпринимателей, в отношении которых правоохранительные органы не ведут активные следственные действия. Главу государства в четверг, 3 августа, цитирует РИА Новости.

«Часто при обращении в суд за продлением [меры пресечения] представители следствия не предъявляют убедительных доказательств того, что следствие вообще ведется. Считаю абсолютно обоснованным, если при отсутствии активных действий по ведению следствия граждане, находящиеся под арестом, имею в виду предпринимателей, будут от заключения под стражу освобождены», — сказал Путин на совещании по вопросам реализации крупных инвестиционных проектов на Дальнем Востоке.

Верховному суду и Генпрокуратуре необходимо оперативно проработать этот вопрос и, если потребуется, внести изменения в закон, добавил президент.

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Действующее законодательство, напомнил Путин, предусматривает особый порядок применения мер, обеспечивающих проведение следствия в отношении бизнесменов. «Но правоохранительные органы часто обходят эту статью путем возбуждения дел по другим статьям, в том числе по мошенничеству, и следствие ведется очень долго», — сказал он.

Кроме того, президент считает необходимым запретить практику изъятия серверов и жестких дисков при проведении следственных мероприятий на предприятиях. «Если для следствия нужно, достаточно снять копии, заверить их и пользоваться ими в ходе следствия. Зачем создавать условия, создающие невозможность продолжения деятельности предприятия вплоть до невозможности уплаты налогов», — отметил президент.

Ранее в четверг Путин прибыл в рабочей поездкой в Благовещенск. Он осмотрел площадку строительства Амурского газоперерабатывающего завода на маршруте трубопровода «Сила Сибири» и дал старт заливке фундамента под возведение комплекса. После этого президент посетил на Нижне-Бурейскую ГЭС, где ознакомился с подготовкой к введению ее в эксплуатацию.