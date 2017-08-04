В Раде предложили сажать россиян в тюрьму за незаконное пересечение границы

В Верховной Раде Украины начали рассмотрение законопроекта об уголовной ответственности за незаконное пересечение границы страны. О том, что документ направлен в комитеты парламента для ознакомления сообщается на сайте Рады.

«Нередкими становятся случаи, когда на территорию Украины незаконно проникают граждане государства-агрессора (так в Киеве называют Россию — прим. «Ленты.ру») (...), что также несет угрозу национальной безопасности Украины», — отмечается в пояснительной записке к проекту закона.

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Согласно предлагаемой норме, за данное нарушение предполагается лишать свободы на срок до трех лет лиц, «имеющих гражданство (подданство) государства-агрессора или иных лиц». Повторное деяние наказывается заключением до пяти лет. Незаконное пересечение, совершенное с применением оружия, — заключением на срок до восьми лет. Незаконным считается въезд вне пунктов пропуска или без соответствующих документов.

Киев отказывает во въезде в страну гражданам России и других стран, которые посещали Крым, не пересекая границу Украины и полуострова через украинские пункты пропуска (украинские власти не признают итоги референдума 2014 года на полуострове и называют регион своей территорией). В частности, в июле Государственная пограничная служба Украины сообщила о том, что запретила на три года въезд в страну 70 российским артистам, которые ранее посещали полуостров.

Заявление о признании России государством-агрессором Верховная Рада одобрила в январе 2015 года.