Немецкому политику запретили въезд на Украину из-за посещения Крыма

Служба безопасности Украины (СБУ) на пять лет запретила въезд на Украину бывшему депутату Бундестага Вилли Виммеру. Об этом в пятницу, 9 июня, сообщает «Интерфакс-Украина».

«Принято решение о запрете въезда Вилли Виммеру на территорию Украины сроком на пять лет», — рассказала спикер СБУ Елена Гитлянская агентству.

Запрет был наложен в связи с поездкой Виммера в Крым в марте 2017 года, когда он в составе делегации политиков и бизнесменов из ФРГ посетил полуостров с недельным визитом. Целями приезда стали знакомство с достопримечательностями полуострова и встреча с общественностью. Делегация посетила Севастополь, Симферополь и Ялту.

Украина считает российский Крым своей территорией и расценивает въезд на полуостров без согласования с Киевом как нарушение государственной границы. Крым вошел в состав России после проведенного в марте 2014 года референдума, на котором большинство жителей региона поддержали такое решение. Киев отказался признать результаты плебисцита. В Москве настаивают, что процедура присоединения региона соответствовала нормам международного права.

