Шести гражданам Узбекистана запретили въезд на Украину из-за посещения Крыма

Украинские пограничники на участке российско-украинской границы в Крыму выявили группу граждан Узбекистана, которые попали на полуостров «с нарушениями» и без необходимых документов. Об информирует пресс-служба Госпогранслужбы Украины.

«Вчера на контрольный пункт "Чонгар" с временно оккупированного Крыма в пешем порядке прибыли шесть граждан Узбекистана. Во время пограничного контроля пограничники установили, что иностранцы на территорию полуострова попали через пункт пропуска, функционирование которого временно приостановлено», — говорится в сообщении.

Отмечается, что всем узбекам за правонарушения запретили на три года въезд на территорию Украины.

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3 апреля стало известно, что российской артистке Елене Воробей запрещено въезжать на Украину в течение трех лет. Основанием для решения стало посещение Крыма, информацию о выступлениях артистки на полуострове, по ее словам, обнародовал украинский активист, лидер движения «Совет общественной безопасности» Марк Гордиенко.

Украина считает российский Крым своей территорией и расценивает въезд на полуостров без согласования с Киевом как нарушение государственной границы. Крым вошел в состав России после проведенного в марте 2014 года референдума, на котором большинство жителей региона поддержали такое решение. Киев отказался признать результаты плебисцита. В Москве настаивают, что процедура присоединения региона соответствовала нормам международного права.