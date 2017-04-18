Россияне раскритиковали федеральный центр за бюджетные траты на Крым

Более половины респондентов, опрошенных «Левада-центром», считают, что российские власти действуют неправильно, направляя средства из федерального бюджета на развитие Крыма в условиях сокращения расходов на социальную сферу. Это следует из результатов исследования, которое проводилось среди 1,6 тысячи человек в 48 регионах страны.

На вопрос, правильно ли действуют власти в этом плане, вариант «скорее нет» выбрал 31 процент всех опрошенных, а «определенно нет» сказали 24 процента.

Положительно на этот вопрос ответили в сумме 24 процента респондентов, еще 9 процентов затруднились дать оценку. Оставшиеся 11 были исключены, поскольку эти респонденты в предыдущем вопросе сочли, что Крым в основном финансируется за счет частных средств.

В республике действует федеральная целевая программа (ФЦП), по которой на развитие различных объектов в Крыму и Севастополе до 2020-го будет потрачено до 680 миллиардов рублей. В этом году, как писал ТАСС, на реализацию ФЦП из федерального бюджета поступит почти 158 миллиардов. Одним из ключевых объектов программы является строящийся мост через Керченский пролив. Общая стоимость проекта, полностью финансирующегося государством, составит почти 228 миллиардов рублей.

Крым вошел в состав России после проведенного в марте 2014 года референдума, на котором большинство жителей региона поддержали такое решение. Киев отказался признать результаты плебисцита. В Москве настаивают, что процедура присоединения региона соответствовала нормам международного права.