Отели Стамбула потеряли более миллиарда евро

Выручка отелей Стамбула снизилась более чем на миллиард евро за первую половину текущего года по сравнению с тем же периодом 2015-го. Об этом в пятницу, 4 августа, сообщает Ассоциация туроператоров России (АТОР).

Доход за номер в гостиницах турецкого города упал с 39,4 евро в январе-июне 2016 года до 32,7 евро в аналогичный промежуток 2017-го. При этом загрузка отелей увеличилась с 49,2 до 53,3 процента.

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Также стало известно, что номера в стамбульских объектах размещения подешевели. Средний тариф в первой половине текущего года составил 71,1 евро. В январе-июне 2016-го стоимость номера равнялась примерно 86,2 евро.

Турпоток в Стамбул незначительно снизился. В период с января по июнь в мегаполисе побывало почти 4,4 миллиона иностранных туристов, что на 1,3 процента меньше, чем за то же время в 2016 году.

«К сожалению, проблемы безопасности и другие риски по-прежнему являются факторами, влияющими на ценообразование отелей Стамбула», — заявил президент Ассоциации гостиниц Турции (TÜROB) Тимур Байындыр.

В июне текущего года американское консульство в Стамбуле предупредило о возросшей угрозе терактов в турецком мегаполисе.

Одна из последних атак экстремистов в городе была совершена в новогоднюю ночь 2017-го. Тогда при нападении на ночной клуб Reina были расстреляны 39 человек. Устроившего бойню преступника удалось задержать, им оказался выходец из Узбекистана.

