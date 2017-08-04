Первый электрический Jaguar признали самым значимым концепт-каром года

Автомобиль Jaguar I-Pace назван «Самым важным концепт-каром 2017 года». К такому выводу пришло жюри церемонии North American Concept Vehicle Awards. Машина также была удостоена звания «концепт года». Об этом сообщается в пресс-релизе, который поступил в редакцию «Ленты.ру» в пятницу, 4 августа.

«Jaguar уже полностью усовершенствовал свой бренд в самых разных областях, но концепт I-Pace открывает еще одно направление для развития», — сказал один из челенов жюри Лорен Фикс. Официальная премьера автомобиля должна состояться во время Франкфуртского международного автосалона.

Фото: пресс-служба Jaguar

«Нашей целью было создать электрический автомобиль, в котором будет безошибочно угадываться настоящий Jaguar. Он должен демонстрировать, что электрокар может быть столь же привлекательным, сколь и практичным», — сказал директор по дизайну Jaguar Ян Каллум.

Что касается технических характеристик, то в движение Jaguar I-Pace приводится двумя электрическими двигателями. Их суммарная мощность составляет 400 лошадиных сил. По словам производителей, одного заряда батареи будет хватать на неделю. На разгон до 100 километров в час у машины уходит около четырех секунд.