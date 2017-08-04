Президент Узбекистана назвал прокуроров «ворами старой мусорной системы»

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев подверг резкой критике работников прокуратуры страны. По его словам, надзорное ведомство следует полностью очистить от сотрудников, начавших работать при предыдущем главе государства Исламе Каримове. Об этом Мирзиёев сказал в пятницу, 4 августа, передает радио «Озодлик» (узбекская служба радио «Свобода»).

«Я, извините меня конечно, очень не люблю прокуроров. Говорю об этом открыто. Если спросите почему, я отвечу. Я был хокимом (главой — прим. «Ленты.ру») района, хокимом области, и знаю не понаслышке, как эти бессовестные ведут себя. Я очень хорошо знаю, что став прокурорчиком, у них даже походка меняется, возгордившись, они не признают людей», — заявил Мирзиёев.

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По его мнению, прокуроры являются «самыми большими ворами», оставшимися «от старой мусорной системы». «Мы назначили нового генпрокурора, очистили органы прокуратуры от прежнего мусора, поменяв 80 процентов сотрудников. Но все равно в прокуратуре работают 15-20 процентов людей, оставшихся от прежней воровской системы. Мы все равно очистим до конца прокуратуру от них», — сказал узбекский лидер.

5 июня Мирзиёев заявил, что сотрудники правоохранительных органов, в частности прокуроры, должны уважать предпринимателей. «Я считаю, что прокурор, который не обращается к предпринимателю на "Вы", не достоин работать в прокуратуре», — цитирует его слова портал CA-NEWS.

Мирзиёев вступил в должность президента Узбекистана 14 декабря 2016 года. Досрочные президентские выборы в республике проводились после того, как в сентябре скончался 78-летний глава государства Ислам Каримов.