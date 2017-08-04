Боевики группировки «Аш-Шабаб» захватили город на юге Сомали

Боевики террористической группировки «Аш-Шабаб» (запрещена в России) захватили сомалийский город Лиго, расположенный в 130 километрах от столицы страны Могадишо. Об этом сообщает Reuters.

Город перешел под контроль боевиков после того, как утром, 4 августа, его покинули подразделения миротворческих сил Африканского Союза. Причины по которым военные ушли из Лиго — неизвестны.

21 июня в результате взрыва в Могадишо погибли 15 человек, 18 получили ранения.

Неделей ранее жертвами взрыва смертника и атаки вооруженных огнестрельным оружием боевиков в столице Сомали стали минимум 18 человек. В обоих случаях ответственность за теракт взяла на себя группировка «Аш-Шабаб».

«Аш-Шабаб» — радикальная исламистская группировка, действующая в Сомали и за ее пределами. В 2014 году от боевиков была освобождена большая часть ранее занятых ими территорий.