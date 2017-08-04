Saint Laurent предложил женщинам пройтись на шпильках с колесами

Французский модный дом Saint Laurent показал необычную модель обуви. Речь идет о роликовых коньках на шпильках, которые стали частью новой коллекции марки. Об этом сообщает The Dazed.

Обувь получила название Anja 100 Patch Pump Roller, цена — 2640 долларов. Туфли уже появились в продаже и представлены только в фирменных магазинах.

Дом моды Saint Laurent основан в 1962 году дизайнером Ивом Сен-Лораном совместно с Пьером Берже. В 2002 году Сен-Лоран принял решение отойти от дел и продал свой бренд холдингу Pinault Printemps Redoute (PPR). В настоящее время пост креативного директора компании занимает Энтони Ваккарелло.

В конце июня 2017 года марка представила новое видео к осенне-зимней коллекции. Действие разворачивается в Японии. По сюжету ролика гейша, роль которой исполняет модель Мика Арганараз убегает по ночному Токио от самурая. Автор мини-фильма — Натали Кангилем. В середине мая она делала для модного дома видео с Шарлоттой Генсбур.