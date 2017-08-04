Воры украли все награды из дома итальянской теннисистки

Неизвестные ограбили дом итальянской теннисистки Роберты Винчи и вынесли все завоеванные ею трофеи. Об этом спортсменка сообщила в своем аккаунте в Instagram.

«Несколько дней назад мой дом в Таранто ограбили. Среди пропавших вещей были все мои трофеи, которые я выиграла за свою карьеру», — написала Винчи.

Спортсменка отметила, что награды — «лишь символы», однако они каждый день напоминали ей, для чего она «тренируется, выходит на корт и пытается улучшать свою игру». Теннисистка осудила действия преступников, назвав их поступок трусливым и глупым.

Винчи — 35-кратная победительница турниров Женской теннисной ассоциации (WTA). 10 раз она выигрывала соревнования в одиночном разряде, 25 — в парном. В 2015 году она сумела выйти в финал Открытого чемпиона США (US Open).

В декабре чешская теннисистка Петра Квитова подверглась нападению грабителя в своем доме. Она была ранена ножом в левую руку, которой держит ракетку. Злоумышленник забрал из дома спортсменки пять тысяч чешских крон (примерно 190 долларов) и скрылся. Чешке потребовалась операция.