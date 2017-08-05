Критиковавшая режим Порошенко бывший депутат Рады погибла в Европе

Бывший депутат Верховной Рады Украины от Партии регионов 36-летняя Ирина Бережная погибла в ДТП. Об этом сообщает LB.ua.

Авария произошла утром в субботу, 5 августа. По информации издания, автомобиль вылетел с серпантина у побережья Адриатического моря. Вероятнее всего, водитель не справился с управлением.

В машине также находилась восьмилетняя дочь бывшего депутата. Девочка была пристегнута в автокресле на заднем сиденье и получила незначительные травмы.

Гибель Бережной подтвердила в Facebook ее подруга, бывший нардеп Елена Бондаренко. «Да, это правда. Ирочка на небесах», — написала она.

Ирина Бережная — юрист, глава украинской общественной организации Институт правовой политики и социальной защиты, депутат шестого и седьмого созывов Верховной Рады (2007-2012 и 2012-2017). Она была членом фракции Партии регионов, входила в парламентский комитет по вопросам правосудия. Вела собственную программу «Ваше право с Ириной Бережной» на «Радио Эра».

В последнее время активно боролась против переименования киевского проспекта Ватутина в проспект Шухевича. Так, по иску Института правовой политики и социальной защиты Нацполицию обязали возбудить уголовное дело против мэра города Виталия Кличко.

Бережная также участвовала в российских ток-шоу, в ходе которых активно критиковала нынешнее руководство страны, в том числе президента Петра Порошенко, и происходящее на Украине после Майдана (массовых протестных акций зимой 2013-2014 годов). Также выражала негативное отношение к безвизовому режиму с Евросоюзом.