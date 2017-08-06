Рецидивист напал на американского журналиста в Подмосковье

Полиция задержала мужчину по подозрению в нападении на американского журналиста и его семью в Подмосковье. Об этом в воскресенье, 6 августа, начальник пресс-службы управления МВД России по Московской области Татьяна Петрова сообщила «Интерфакс».
«4 августа в Щелковском районе, в поселке Монино в один из домов на улице Алксниса через открытое окно первого этажа проник неизвестный в маске и, угрожая 49-летней женщине и ее 31-летнему зятю ножом, похитил деньги и мобильные телефоны. Сумма ущерба составила 10 тысяч рублей», — сказала Петрова.
При этом она отметила, что в ходе нападения 31-летний мужчина получил травмы. По подозрению в преступлении полицейские задержали 51-летний жителя Щелковского района Московской области. Возбуждено уголовное дело по статье 162 УК РФ («Разбой»).
По данным информированного источника «Интерфакса», пострадавший — американский журналист Райли Уаггаман. Он является заместителем редактора англоязычного интернет-издания Russia Insider и корреспондентом телекомпании Press TV.
Как отмечает РИА Новости, задержанный ранее был неоднократно судим за различные преступления.
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