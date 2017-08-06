Силовые структуры
 

Рецидивист напал на американского журналиста в Подмосковье

Перейти в «Мою Ленту»

Полиция задержала мужчину по подозрению в нападении на американского журналиста и его семью в Подмосковье. Об этом в воскресенье, 6 августа, начальник пресс-службы управления МВД России по Московской области Татьяна Петрова сообщила «Интерфакс».

«4 августа в Щелковском районе, в поселке Монино в один из домов на улице Алксниса через открытое окно первого этажа проник неизвестный в маске и, угрожая 49-летней женщине и ее 31-летнему зятю ножом, похитил деньги и мобильные телефоны. Сумма ущерба составила 10 тысяч рублей», — сказала Петрова.

При этом она отметила, что в ходе нападения 31-летний мужчина получил травмы. По подозрению в преступлении полицейские задержали 51-летний жителя Щелковского района Московской области. Возбуждено уголовное дело по статье 162 УК РФ («Разбой»).

По данным информированного источника «Интерфакса», пострадавший — американский журналист Райли Уаггаман. Он является заместителем редактора англоязычного интернет-издания Russia Insider и корреспондентом телекомпании Press TV.

Как отмечает РИА Новости, задержанный ранее был неоднократно судим за различные преступления.

18 декабря 2016 года стало известно, что гражданин Франции, которого вместе с братом и подругой из Великобритании неизвестные злоумышленники ограбили и вывезли в Медведково вечером 17 декабря, найден мертвым рядом с Мытищами.

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Ограбленный в центре Москвы француз замерз насмерть под Мытищами
В Москве бизнесмена Эрдогана ограбили на 30 миллионов рублей
Отставшего от поезда в Забайкалье француза обворовали попутчики
Последние новости
Лавров разъяснил Тиллерсону российский ответ на санкции США
СМИ сообщили о желании китайского миллиардера стать совладельцем «МЮ»
Пакет с младенцем нашли на улице в Екатеринбурге
Украинский музыкант умер во время концерта в Эстонии
Задержанный в витебском притоне священник оказался сутенером
Член Конгресса США пообещала устроить импичмент Путину вместо Пенса
Порошенко высмеяли за полет на МиГ-29
Другие материалы рубрики
Силовые структуры00:01 5 августа

Перестрелять закон

Как на Западе борются с оружейными запретами
12:36 4 августа

В Поволжье мигранты напали с ножами на росгвардейцев во время рейда

19:50 5 августа

Источник рассказал об оружии убийцы гендиректора «Крокус Сити Океанариума»

12:42 3 августа

Расставшаяся с пенсионером молодая москвичка похитила его таксу

Силовые структуры18:46 1 августа
Транспортировка раненого к автомобилю скорой помощи

Потрачено

Как «банда GTA» вышла из игры
20:26 4 августа

Прокуратура Краснодарского края изучит доходы чиновницы с 600 гектарами земли

14:38 5 августа

Появились подробности убийства гендиректора «Крокус Сити Океанариума»

18:21 2 августа

Боевика из банды Басаева осудили за нападение на псковских десантников в Чечне

Силовые структуры00:06Сегодня

Расстреляли на пробежке

В Москве застрелили гендиректора нового океанариума, не оставив зацепок полиции
17:32 4 августа

Допустившего смерть девочки врача осудили в Муроме

17:59 4 августа

Лидер группы киллеров из банды Трунова Челентано пойдет под суд

20:21 1 августа

Появилось видео с места перестрелки в Мособлсуде

Россия
Александр Демахин«Сергиев Посад — не придаток монастыря»
Учитель Александр Демахин о своем увольнении и содомистской постановке
Кругом измена, трусость и обман
Православные царебожники по всей стране направили молитвы против «Матильды»
«Мужчина создал перевернутый мир абсурда»
Какие партии борются за укрощение женской любовью и царя
Пакет с младенцем нашли на улице в Екатеринбурге
Монумент жертвам политрепрессий «Стена скорби» перевезли в центр Москвы
Три экипажа ДПС по кругу гонялись за уральским лихачом
На алтайской заправке произошел пожар при перекачке газа
Все материалы
Мир
Человек с наркотической зависимостьюАмериканская наркотическая чума
Как врачи, сами того не ведая, обрекли США на настоящую эпидемию
Федор Лукьянов: Холодная война против всех
Новая политика США угрожает интересам не одной только России
Зигмар Габриэль«Зигги-поп» в немецком МИД
Аутсайдер Зигмар Габриэль стал одним из самых популярных политиков ФРГ
Лавров обсудил с главой МИД Турции зоны деэскалации в Сирии
Источник сообщил о планах Лаврова провести встречу с главой МИД Турции
Плененный боевик ИГ рассказал о подготовке в Сирии террористов для атак в Европе
Член Конгресса США пообещала устроить импичмент Путину вместо Пенса
Все материалы
Бывший СССР
Дмитрий РогозинКишинев, которого нет
Как разгорался скандал вокруг сорванного визита Рогозина в Молдавию
Задержанный в витебском притоне священник оказался сутенером
Украинская прокуратура захотела вызвать Scooter на допрос
Журналист из США принял православие и женился на жительнице ДНР
Президент Молдавии попросил Россию воздержаться от санкций из-за Рогозина
Депутат Рады сообщил о поисках Саакашвили на польско-украинской границе
Критиковавшая режим Порошенко бывший депутат Рады погибла в Европе
Все материалы
Финансы
Дональд ТрампРасширение хамства
Как закон о противниках Америки бьет по экономике России и ЕС
Банк России предсказал нулевую инфляцию в августе
В России создали кошерную криптовалюту
Киев выплатил МВФ первый взнос за кредит 2014 года
«Югра» отвергла обвинения ЦБ в кредитовании проектов акционеров
Ставки по ипотеке в России упали до исторического минимума
Июльская инфляция в России упала ниже четырех процентов
Все материалы
Бизнес
Страсти по OPAL
Можно ли снять с российского газа украинскую наценку
Философия удобства
«Точка» и Qiwi договорились о сотрудничестве в сфере малого бизнеса
Бертран Бонвин«Сокращение производства сигарет будет происходить постепенно»
О будущем табачных компаний президент «Филип Моррис Интернэшнл» в России и Беларуси Бертран Бонвин
Минэнерго прокомментировало расширение санкций ЕС из-за турбин Siemens
Чубайс поторговался и купил спрей за нанокотики
В «Ростехе» отреагировали на новые санкции ЕС
ВВС США договорились о покупке для Трампа построенных для «Трансаэро» Boeing
Все материалы
Силовые структуры
Перестрелять закон
Как на Западе борются с оружейными запретами
Транспортировка раненого к автомобилю скорой помощиПотрачено
Как «банда GTA» вышла из игры
Расстреляли на пробежке
В Москве застрелили гендиректора нового океанариума, не оставив зацепок полиции
Источник рассказал об оружии убийцы гендиректора «Крокус Сити Океанариума»
Прокуратура Краснодарского края изучит доходы чиновницы с 600 гектарами земли
Появились подробности убийства гендиректора «Крокус Сити Океанариума»
Допустившего смерть девочки врача осудили в Муроме
Все материалы
Наука и техника
«Осужденным к расстрелу рубили головы топором»
Зачем Сталин устроил Большой террор и утопил страну в крови
Вверх-вниз
SpaceX приготовился хоронить «Роскосмос»
Ядрена вошь
Ученые обманули время и поймали неуловимого призрака
Стартовало производство iPhone 8
В Солнечной системе заметили гигантский катаклизм
В Мексиканском заливе образовалась гигантская мертвая зона
Американские бомбардировщики погонятся за Луной
Все материалы
Спорт
Обошел на скорости
Последнюю стометровку в карьере Болт проиграл любителю амфетаминов и допинга
Усэйн БолтЛондон, гуд-бай
Сумеет ли Усэйн Болт уйти на покой непобежденным
Карнавальная ночь
Что стало с Рио и олимпийскими объектами через год после окончания Игр
Украинский боксер Ломаченко защитил титул чемпиона мира
Кержаков назвал самый важный гол в своей карьере
Слуцкий прокомментировал ничью в первом официальном матче во главе «Халл Сити»
«Уфа» трижды за шесть минут забила «Ахмату»
Все материалы
Культура
«Его мозг умер, а органы изъяли для трансплантации»
Британский нейрохирург Генри Марш о трудных врачебных решениях
«Часто спрашивают, Нальчик — это Россия вообще?»
Кто снял лучший российский фильм этого года
Тино СегалЭто не пропаганда
Художник Тино Сегал заставит московских зрителей попасть в «ситуацию»
Вышел первый трейлер русской версии «Бесстыдников»
Черное снова в моде
Кино недели с Денисом Рузаевым: от «Темной башни» до «Леди Макбет»
Схему московского метро превратили в карту Вестероса
Украинский музыкант умер во время концерта в Эстонии
Все материалы
Интернет и СМИ
«Человек должен дать повод затроллить и выстегнуть»
Провинциальный актер прославился, выстебывая Дружко и других звезд YouTube
Журналиста Fox News отстранили от работы за рассылку аморальных фотографий
Порошенко высмеяли за полет на МиГ-29
Гигантская чайка ворвалась в прямой эфир прогноза погоды
Остановивший глобальную хакерскую атаку программист признался в создании вирусов
Избитый в прямом эфире журналист рассказал о готовности помириться с нападавшим
«Фонтаны отключили везде, но наши мальчики не сдаются»
Избиение корреспондента НТВ стало лишь началом празднования Дня десантника
Все материалы
Ценности
В Йюхен путь лежит
Европейские автораритеты на аукционе в замке Шлосс-Дик
Совсем стыд потеряли
Жители мегаполисов выходят на улицы как на пляж
«Американцы — неубиваемы»
Московский страховщик и его любимый Cadillac
Daimler занялся летающими электромобилями
Первый электрический Jaguar признали самым значимым концепт-каром года
Uniqlo начал продавать вещи через торговые автоматы
Coach пустил татуировки Селены Гомес на визитницы
Все материалы
Путешествия
Котлеты, церкви, телескоп
Почему нужно бросить все и провести выходные в Тверской области
Лариса Аханова: «За это можно душу продать»
О самых вкусных блюдах, которые стоит попробовать хотя бы раз в жизни
The Rhinefall near Schaffhausen, SwitzerlandПутешествие с азартом
Как изучить другую страну и добиться победы
В Абхазии рассказали о массовых отказах туристов от поездок в республику
Россиянин утонул в Мексике во время плавания по сенотам
Латвия изменит процедуру оформления виз российским туристам
Нарисовавший сам себя в небе над США самолет тестировал новый двигатель
Все материалы
Из жизни
Есть проблема
Кто и зачем рассказывает в Instagram о своих бедах и болезнях
Сукам повезло
Эти собаки проводят летние каникулы лучше, чем вы
Жим или режим?
Женщины в декрете все чаще становятся фитнес-звездами
Пытавшийся пристрелить броненосца техасец получил рикошетом пулю в лицо
Две афроамериканки устроили погром в ресторане из-за холодных наггетсов
Видео с бегущим по трассе в Индии носорогом приобрело популярность в сети
Омские курсанты пересобрали УАЗ за четыре минуты и установили рекорд
Все материалы
10 сверхнадежных автомобилей
Машины, способные проехать 320 000 километров и больше
Тест-драйв самого быстрого Bentley в истории
Ездим на Bentley Continental Supersports
15 вооруженных летающих автомобилей
Как выглядели бы современные машины, если бы оказались в будущем и смогли летать
Как японцы состаривают автомобили
Новые машины из Японии, которые тюнеры превращают в старые
Электрокар Chevrolet оказался лучше Tesla
VW показал дизайн самого дешевого кроссовера
Toyota и Mazda договорились о совместной разработке электрокаров
Все материалы
Моя недорогая
Топ-10 новостроек Москвы с самыми дешевыми квартирами
Агенты влияния
Риелторы зарабатывают миллионы. Как стать одним из них
Лицом к стене
Интерьеры этого заброшенного дома поразили мир
Москва вышла на первое место в Европе по количеству и высоте небоскребов
Покупку каждой четвертой квартиры на вторичном рынке в Москве признали опасной
Определены позволяющие быстро накопить на жилье в Москве профессии
Пожаловавшейся Путину жительнице Мытищ предоставят квартиру
Все материалы