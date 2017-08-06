Неизвестные с ножами и пистолетом напали на ресторан в Зеленограде

Сотрудники столичного главка Росгвардии задержали предполагаемых участников бытового конфликта со смертельным исходом. Об этом в воскресенье, 6 августа, в пресс-службе ведомства сообщили «Интерфаксу».

«Сегодня около 5 часов 30 минут в дежурную часть подразделения вневедомственной охраны по Зеленограду поступила информация о том, что на охраняемом объекте на улице Генерала Алексеева сработала тревожная сигнализация. На место незамедлительно была направлена группа задержания», — говорится в сообщении.

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При осмотре объекта в одном из помещений сотрудники Росгвардии обнаружили троих мужчин с колото-резаными ранениями брюшной полости. Один из них скончался на месте, двое других были госпитализированы. По предварительным данным, у потерпевших произошел бытовой конфликт с группой мужчин, которые затем скрылись на автомобиле.

Вскоре машина была обнаружена неподалеку от места происшествия. У находившихся в ней четверых подозреваемых в возрасте от 27 до 32 лет изъяли четыре ножа, электрошокер и предмет, похожий на пистолет.

Как отмечает РЕН ТВ, неизвестные напали на ресторан. По камерам видеонаблюдения видно, что вначале мужчины открыли стрельбу на улице.