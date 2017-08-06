Бурятский прокурор и его жена утонули при попытке спасти мальчика

В Кабанском районе Бурятии на реке Селенга погибли высокопоставленный сотрудник региональной прокуратуры и его жена. Они пытались спасти тонувшего подростка, который поплыл за мячом, но сами не сумели выбраться на берег, передает БМК.

Инцидент произошел 4 августа. Уточняется, что ребенка в итоге спас другой человек, отдыхавший неподалеку.

По данным агентства, погибший мужчина — Александр Чмелев, начальник отдела по надзору за исполнением законодательства о противодействии коррупции прокуратуры Бурятии. По факту произошедшего проводится проверка, сообщили FlashSiberia в надзорном ведомстве. У пары осталось трое детей.

В августе прошлого года в озере Щучьем в Красноярском крае утонули родители с двумя детьми. Отец семейства решил прокатить своих родных по озеру на взятой у знакомого лодке, однако не справился с управлением, и она перевернулось.