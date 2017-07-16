Пытавшийся спасти свою удочку мальчик утонул в Башкирии

В Уфимском районе Башкирии утонул ребенок, пытавшийся достать упавшую в реку удочку. Водолазы обнаружили тело восьмилетнего мальчика через три дня поисков, сообщает региональное управление Следственного комитета России в воскресенье, 16 июля.

Группа детей из деревни Камышлы в возрасте от восьми до десяти лет отправилась на рыбалку на реку Уршак днем 13 июля. «У восьмилетнего мальчика упала в реку удочка. Он потянулся за ней и упал воду, его унесло течением», — говорится в сообщении.

В конце июня в городе Исилькуль Омской области 13-летний школьник утонул, пытаясь спасти свою одноклассницу. Отдыхавший на берегу водоема мужчина вынес девочку из воды, но не успел достать ее сверстника.

В начале мая в Башкирии местный житель утонул в реке Белая во время поминок по другу.