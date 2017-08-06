Гитарист The Rolling Stones сообщил о раке легких и отказе от химиотерапии

Гитарист британской рок-группы The Rolling Stones Ронни Вуд признался, что боролся с раком легких. Об этом он сообщил в интервью газете Daily Mail, опубликованном в воскресенье, 6 августа.

По словам 70-летнего музыканта, заболевание выявили при плановом обследовании три месяца назад, но он никому о нем не рассказал, кроме жены. «Я для себя решил, что если рак будет распространяться, то я не соглашусь на химиотерапию. Я не собираюсь терять мои волосы», — отметил Вуд.

Он добавил, что врачам понадобилась неделя для более тщательной диагностики. В это время, вспоминает музыкант, «все висело на волоске». «Это могло быть занавесом и временем сказать "прощай"», — пояснил гитарист.

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Как выяснилось, опухоль не разрасталась, поэтому достаточно было одной операции по ее удалению. «Сейчас я в порядке, но вынужден проверяться каждые три месяца. Они рано его [рак] диагностировали. Люди должны проверяться. Серьезно, люди должны проверяться. Я чертов везунчик, но значит, у меня очень мощный ангел-хранитель», — заключил Вуд.

В мае сообщалось, что музыканту прооперировали легкое, но тогда не уточнялось, что именно послужило причиной.

В декабре 2016 года The Rolling Stones выпустила 23-й студийный альбом Blue&Lonesome — первый за последние десять лет. В 2012-м коллектив отметил 50-летие. Ронни Вуд стал гитаристом группы в 1975 году, заменив покинувшего группу Мика Тейлора. У Вуда шестеро детей.