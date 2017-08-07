Apple завела Instagram-аккаунт для фанатских фотографий

Компания Apple запустила официальный аккаунт в Instagram. В профиле публикуются лучшие фотографии, сделанные на iPhone.

A post shared by apple (@apple) on Aug 7, 2017 at 5:11am PDT

По словам представителей Apple, в Instagram будут появляться только авторские снимки и видеоработы пользователей «яблочной» техники. В компании заверили, что не намерены выкладывать в аккаунте рекламу и фотографии новых гаджетов, передает Mashable.

A post shared by apple (@apple) on Aug 7, 2017 at 5:19am PDT

Все публикации сделаны в виде галереи, чтобы любой подписчик мог ознакомиться сразу с несколькими работами разных авторов. В описании к каждому посту прикреплены ссылки на фотографов и видеомейкеров.

A post shared by apple (@apple) on Aug 7, 2017 at 5:10am PDT

За несколько часов на аккаунт подписались более 33 тысяч человек.

В начале июня во «ВКонтакте» появилось закрытое сообщество Apple. С момента создания в нем пока не появилось ни одного поста.