Интернет и СМИ
 

Apple завела Instagram-аккаунт для фанатских фотографий

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Компания Apple запустила официальный аккаунт в Instagram. В профиле публикуются лучшие фотографии, сделанные на iPhone.

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По словам представителей Apple, в Instagram будут появляться только авторские снимки и видеоработы пользователей «яблочной» техники. В компании заверили, что не намерены выкладывать в аккаунте рекламу и фотографии новых гаджетов, передает Mashable.

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Все публикации сделаны в виде галереи, чтобы любой подписчик мог ознакомиться сразу с несколькими работами разных авторов. В описании к каждому посту прикреплены ссылки на фотографов и видеомейкеров.

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За несколько часов на аккаунт подписались более 33 тысяч человек.

В начале июня во «ВКонтакте» появилось закрытое сообщество Apple. С момента создания в нем пока не появилось ни одного поста.

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