Суд перевел бывшего главу Удмуртии под домашний арест

Басманный суд изменил меру пресечения для бывшего главы Удмуртии Александра Соловьева, обвиняемого в получении взяток. Об этом в понедельник, 7 августа, сообщает ТАСС.

«Ходатайство следователя удовлетворить. Изменить в отношении обвиняемого Соловьева меру пресечения с содержания под стражей на домашний арест», — заявила судья Елена Ленская. Находиться под домашним арестом обвиняемый будет в квартире старшей дочери на Ленинском проспекте в Москве.

Следствие мотивировало свою инициативу тем, что Соловьев активно сотрудничает с правоохранительными органами и дал показания, обличающие других фигурантов дела.

22 июня 2017 года суд в Москве арестовал имущество бывшего главы Удмуртии и двух его дочерей. Кроме того, у Соловьева арестован дом в деревне Каменное и квартира в Ижевске.

31 мая бывший глава Удмуртии признался в получении взятки в 140 миллионов рублей.

Соловьеву предъявлены обвинения по двум эпизодам получения незаконного вознаграждения по статье 290 УК РФ («Получение взятки»). Следователи считают, что в 2014-2016 годах он получил около 139 миллионов рублей от представителей организаций, занятых на строительстве мостов через реки Кама и Буй.

4 апреля Соловьева арестовали, и в тот же день президент России Владимир Путин отправил его в о отставку в связи с утратой доверия. До окончания следственных действий членство Соловьева в «Единой России» приостановлено.

Соловьев руководил Удмуртией с февраля 2014 года. До этого он представлял республику в Совете Федерации, в 2007-2013 годах был председателем Госсовета региона четвертого и пятого созывов.