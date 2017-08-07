Раскрыты особенности лунного затмения 7 августа

Частное затмение Луны состоится вечером 7 августа с 20:25 до 22:19 по московскому времени. Оно будет доступно для наблюдения на всей территории России за исключением Чукотки и Камчатки, сообщается на сайте Московского планетария.

По словам астрономов, за два часа Луна успеет пройти через северную часть земной тени, погрузившись в нее своим южным краем на четверть диска.

Наблюдения затмения в Москве стартуют за час до наступления его максимальной фазы. В 20:00 по московскому времени Луна взойдет над юго-восточным горизонтом, уже полностью находясь в полутени Земли. Примерно в 20:24 по московскому времени начнется погружение спутника Земли в тень планеты.

Отмечается, что в ходе затмения луна приобретет бордово-красный цвет.

