Американские бомбардировщики погонятся за Луной

21 августа 2017 года НАСА запустит два модифицированных бомбардировщика WB-57F, которые должны будут погнаться за тенью Луны во время солнечного затмения. На их носу будут размещены несколько небольших телескопов с камерами, предназначенными для наблюдения за астрономическим явлением. Об этом сообщает издание Gizmodo.

Поскольку затмение над неподвижной точкой поверхности Земли длится 160 секунд, самолеты позволят ученым проследить за ним чуть дольше — три с половиной минуты. Выигранное время не так велико, поскольку тень от Луны мчится со скоростью около четырех тысяч километров в час.

Полное солнечное затмение даст НАСА редкую возможность исследовать атмосферу Солнца, в том числе ее внешний слой —

корону. Ученые хотят выяснить, почему температура короны на несколько порядков выше температуры поверхности звезды.