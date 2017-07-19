НАСА выложило архивные записи на YouTube

НАСА опубликовало на YouTube архивные видеозаписи летно-исследовательского центра имени Армстронга (Armstrong Flight Research Center — AFRC). На данный момент на хостинге размещено около 300 роликов центра с различными испытаниями и исследованиями специалистов, пишет Motherboard.

До этого момента все видеоролик были доступны на сайте исследовательского центра, однако пользоваться этой базой было проблематично из-за устаревшего и неудобного интерфейса. Среди опубликованных на YouTube роликов есть запись с испытаниями самолета Bell X-1, впервые преодолевшего звуковой барьер, а также X-43А, развивающего скорость более восьми тысяч километров в час.

«У НАСА огромное количество записей, которые недоступны широкой массе пользователей, в частности, из-за трудностей, возникающих при заходе на сайт, — рассказала Ребекка Ричардсон (Rebecca Richardson). — Мы надеемся, что перемещение этой базы на популярную платформу обеспечит более простой доступ к архивным записям».

В апреле прошлого года НАСА объявило о возрождении программы «Х-самолетов». Его главная цель — испытание технологий, позволяющих авиалайнерам сжигать на 50 процентов меньше топлива и выбрасывать на 75 процентов меньше вредных веществ, чем современные реактивные самолеты. Оригинальная серия «Х-самолетов» стартовала в 1946 году: Bell Х-1 был первым американским самолетом с ракетным двигателем.