СМИ узнали о попавших к жительнице Финляндии секретных данных о визите Путина

Учительница из финского города Оулу получила по электронной почте письмо с секретными данными о визите президента России Владимира Путина. Об этом в понедельник, 7 августа, сообщает телерадиокомпания Yle со ссылкой на газету Iltalehti.

Уточняется, что в письме была предназначенная для внутреннего пользования переписка полиции о мерах безопасности во время визита. В частности, текст содержал точное время прибытия вертолета Путина, также там говорилось о передвижении его финского коллеги Саули Ниинистё.

Эксперт по связям с общественностью из полиции Восточной Финляндии Арто Тюнккюнен подтвердил информацию газеты: сообщение поступило на почту гражданскому лицу в 21:00, спустя примерно девять часов после того, как вертолет российского президента приземлился в городе Савонлинна. То есть безопасности Путина ничего не угрожало; в момент получения е-мейла президенты уже смотрели оперу в средневековой крепости Олавинлинна.

«Программа электронной почты Outlook работает так, что все электронные адреса, на которые когда-либо отправлялись сообщения, сохраняются в системе. То есть в данном случае не было замечено, что сообщение было отправлено также гражданскому лицу», — отметил Тюнккюнен.

По данным Yle, к инциденту привела опечатка сотрудника правоохранительных органов. Обстоятельства произошедшего детально изучат. Глава полиции Восточной Финляндии сказал, что, по результатам проверки, возможно, будут изменены средства и способы связи, используемые в операциях подобного масштаба.

Российский лидер посетил Финляндию 27 июля. Там состоялись переговоры глав двух государств. Они также поприсутствовали на опере «Иоланта», которую представил Большой театр в рамках проводимого в Савонлинне международного фестиваля. Визит Путина был приурочен к празднованию 100-летия государственной независимости Финляндии.