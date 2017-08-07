Бизнес
 

Renault начнет собирать Duster в Иране

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Французский автоконцерн Renault в понедельник, 7 августа, подписал с иранскими компаниями соглашение о создании совместного предприятия (СП) по сборке легковых автомобилей мощностью 150 тысяч машин в год. Об этом сообщает издание Iran Daily.

Участие в нем примут Организация промышленного развития и реновации Ирана (IDRO) и иранский холдинг Negin (импортер Renault). Французы будут владеть 60-процентным пакетом акций СП, Negin и IDRO — по 20 процентов каждый. Завод расположится в городе Саве, в 120 километрах к юго-западу от Тегерана.

Инвестиции в проект составят 660 миллионов евро. Агентство IRNA называет сделку крупнейшей в истории иранского автопрома.

Предполагается, что первые автомобили сойдут с конвейера уже в 2018 году. На первом этапе речь идет о двух моделях — Duster и Symbol. Открытие нового производства позволит французскому концерну практически удвоить мощности в Иране с нынешних 200 тысяч машин в год. На втором этапе — после 2019 года — партнеры намерены нарастить мощности завода до 300 тысяч машин в год.

Планируется экспортировать около 30 процентов собранных в Иране автомобилей.

Renault пришлось приостановить развитие на иранском рынке в 2012 году в связи с введенными против этой страны санкциями со стороны США и ЕС, связанными с ядерной программой Тегерана. Однако после того, как в 2016-м ограничения были сняты, французский концерн стал быстро восстанавливать свои позиции. Iran Daily также обращает внимание на то, что Renault, в отличие от концерна Groupe PSA (ранее — PSA Peugeot Citroën), не уходил полностью с иранского рынка даже в условиях санкций.

К 2020 году Исламская Республика планирует почти удвоить выпуск машин — с 1,2 миллиона по итогам 2016 года до двух миллионов в год.

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