Renault-Nissan обогнал Volkswagen и Toyota по объему продаж в мире

Франко-японский альянс Renault-Nissan стал крупнейшим автопроизводителем в мире по итогам первого полугодия 2017 года. Об этом в пятницу, 28 июля, сообщает портал Carscoops.

Renault-Nissan реализовал 5 268 079 автомобилей по всему миру, в то время как концерн Volkswagen — 5 115 900 машин. Первое место альянсу обеспечила марка Nissan, продавшая 2 894 488 транспортных средств. Лучше всего японская марка продавалась в США, Китае и Японии; Renault — во Франции, Германии и России.

Альянс включает в себя такие бренды, как Renault, Nissan, Mitsubishi, Dacia, Datsun и Lada. Производители отметили, что за полгода в мире существенно выросли продажи электромобилей — Nissan Leaf, Renault Zoe, Mitsubishi i-Miev. Всего была реализована 481 тысяча электрокаров.

27 июля стало известно, что «АвтоВАЗ» реализовал 48 тысяч автомобилей партнеров по альянсу — брендов Renault, Nissan и Datsun.

