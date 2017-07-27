«АвтоВАЗ» увеличил экспортные продажи на 76 процентов

«АвтоВАЗ» увеличил объем экспортных продаж автомобилей на 76 процентов за полгода. Об этом сообщается в пресс-релизе, поступившем в четверг, 27 июля, редакцию «Ленты.ру»

Отмечается, что этот рост связан с увеличением объемов крупноузловой сборки машин в Казахстане и стартом продаж модели Lada Vesta на некоторых зарубежных рынках. Например, продажи флагманского седана в Германии начались в феврале. Стоимость автомобиля в минимальной комплектации составляет около 12,5 тысячи евро. Машина с автоматической коробкой передач обойдется в 13,25 тысячи евро.

Кроме того, за полгода «АвтоВАЗ» реализовал 48 тысяч автомобилей партнеров по альянсу — брендов Renault, Nissan и Datsun.

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26 мая стало известно, что за четыре месяца с начала года в Европе было продано 1,5 тысячи автомобилей Lada, что на 52 процента больше, чем годом ранее. За прошлый год «АвтоВАЗ» поставил на экспорт около 20 тысяч автомобилей. Задача на 2017-й — увеличение этого объема минимум на 50 процентов.

Предприятие намерено сфокусироваться на странах СНГ и других потенциальных рынках на Ближнем Востоке, в Центральной Азии, Африке, Латинской Америке и некоторых европейских государствах.