Сбербанк нарастил прибыль на 36 процентов с начала года

Чистая прибыль Сбербанка по российским стандартам бухгалтерского учета (РСБУ) за семь месяцев 2017 года выросла в годовом выражении на 36 процентов, до 372,8 миллиарда рублей, следует из отчетности кредитной организации.

В июле крупнейший российский банк получил 55,9 миллиарда рублей чистой прибыли.

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Чистый процентный доход увеличился на 6,4 процента по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 683,6 миллиарда рублей. «Главный фактор роста — снижение процентных ставок по привлеченным средствам клиентов и рост розничного кредитного портфеля», — отмечается в материалах Сбербанка. Кроме того, положительное влияние также оказало изменение валютной структуры кредитного портфеля в пользу рублевых кредитов.

В январе-июле банк нарастил кредитование населения на четыре процента, корпоративного сектора — на 3,2 процента. Кредиты физическим лицам увеличились на 1 августа до 4,511 триллиона рублей, юридическим — до 11,696 триллиона рублей.

В первом полугодии банк увеличил чистую прибыль по российским стандартам бухгалтерского учета на 38,2 процента в годовом выражении до 317 миллиардов рублей.

В первом квартале 2017 года прибыль Сбербанка по международным стандартам финансовой отчетности выросла на 41,5 процента по сравнению с аналогичным периодом прошлого года — до 166,6 миллиарда рублей.