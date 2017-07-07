Финансы
 

Сбербанк в первом полугодии увеличил прибыль на 38 процентов

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Сбербанк в первом полугодии 2017 года увеличил чистую прибыль по российским стандартам бухгалтерского учета на 38,2 процента в годовом выражении до 317 миллиардов рублей. Об этом сообщила пресс-служба банка.

В июне прибыль крупнейшего банка России увеличилась на 22,2 процента до 55,1 миллиарда рублей.

Чистый процентный доход по сравнению с показателем аналогичного периода 2016 года вырос на 6,3 процента и составил 579,6 миллиарда рублей. «Главный фактор роста — снижение процентных ставок по привлеченным средствам клиентов и рост розничного кредитного портфеля», — отмечается в материалах Сбербанка.

Активы банка в июне увеличились на 500 миллиардов рублей (плюс 2,2 процента) и достигли 22 триллиона рублей.

В первом квартале 2017 года прибыль Сбербанка по международным стандартам финансовой отчетности выросла на 41,5 процента по сравнению с аналогичным периодом прошлого года — до 166,6 миллиарда рублей. По российским стандартами бухгалтерского учета, чистая прибыль банка в первом квартале увеличилась в полтора раза — до 155 миллиардов рублей.

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