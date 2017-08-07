Во Вьетнаме из-за наводнений погибли 26 человек

В результате наводнений на севере Вьетнама погибли 26 человек. Об этом сообщает Reuters.

Еще 15 жителей страны до сих пор числятся пропавшими без вести. От наводнений пострадали пять провинций — Шонла, Йенбай, Дьенбьен, Каобанг и Лайтяу. Вышедшие из берегов реки смыли около 200 домов и еще 400 повредили, разрушили ирригационные системы и рисовые фермы.

Спасатели не могут пробиться в пострадавшие населенные пункты — многие дороги заблокированы оползнями или затоплены. Общий ущерб оценивается более чем в 940 миллиардов вьетнамских донгов (41 миллион долларов).

По прогнозам синоптиков, в ближайшее время ливни усилятся.