Жертвами наводнения в Индии стали 119 человек

Жертвами наводнения в индийском штате Гуджарат на западе страны стали 119 человек. Об этом сообщает First Post.

В регионе уже несколько дней идут проливные дожди. Большое количество воды создало угрозу прорыва плотины на реке Барнас. В связи с этим было принято решение осуществить частичный сброс излишков, что привело к затоплению нескольких прибрежных деревень. Их жители и стали жертвами наводнения.

Как сообщили в местном управлении по борьбе с чрезвычайными ситуациями, число погибших, скорее всего, увеличится после того, как сойдет паводок.

13 июля сообщалось, что в северо-восточных штатах Индии наводнение унесло жизни 40 человек. Из-за разлива Брахмапутры, вызванного муссонными дождями, были затоплены более 2,5 тысячи деревень. Полтора миллиона местных жителей были вынуждены покинуть свои дома. Для них развернуты более 300 лагерей, где эвакуированным предоставят горячую пищу и крышу над головой.