Из-за наводнений на северо-востоке Индии погибли 40 человек

Наводнение в северо-восточных штатах Индии унесло жизни 40 человек. Об этом сообщает Reuters.

Из-за разлива Брахмапутры, вызванного муссонными дождями, были затоплены более 2,5 тысяч деревень. Полтора миллиона местных жителей были вынуждены покинуть свои дома. Для них развернуты более 300 лагерей, где эвакуированным предоставят горячую пищу и крышу над головой.

Под угрозой полного затопления оказался национальный парк Казиранга — объект всемирного наследия ЮНЕСКО, где проживает самая крупная в мире популяция индийского носорога (2,5 тысячи особей из 3 тысяч). На данный момент 90 процентов территории парка находятся под водой, животные ищут спасения на возвышенностях, включая насыпи дорог.

Правительство штата установило специальные заграждения на трассах, чтобы вынудить водителей снизить скорость, движение со скоростью более 40 километров в час запрещено.

Индийский носорог (известен также как однорогий носорог) — второй по размерам в Азии зверь после слона, достигает веса 2,5 тонны. За последние столетия ареал обитания индийского носорога существенно сократился, эти животные обитают только в южном Пакистане, Восточной Индии и Непале. Везде они живут на охраняемых территориях, так как являются желанной добычей для браконьеров, охотящихся на носорогов из-за чудодейственных свойств, которые молва приписывает лекарству, сделанному из рога.