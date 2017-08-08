Чат-бота от Microsoft научили вычислять покупателей секс-рабов

Сотрудники Microsoft создали чат-бота, который призван вычислять потенциальных клиентов нелегальных площадок по продаже секс-услуг. Об этом сообщает Wired.

Разработчики скрыли чат-бота под поддельными секс-объявлениями и обучили вести разговор. Робот может обсудить с собеседником критерии, которыми интересуются потенциальные клиенты: предполагаемый возраст, тип телосложения, специализацию на определенных фетишах секс-раба.

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Но как только собеседник переходит к обсуждению конкретной покупки, бот рапортует ему о незаконности действий.

«Покупка секс-раба является незаконной и может нанести серьезный вред жертве, а также способствует развитию торговли людьми», — сообщает бот.

Данные о разговоре передаются в правоохранительные органы.

Таким образом разработчики намерены остановить рост нелегального рынка по торговле секс-рабами. По данным национальной горячей линии в США, в 2016 году зафиксировано более пяти тысяч жалоб на насильственные действия по отношению к похищенным людям, но в большинстве случаев жертвы до сих пор боятся сообщать о случившемся.