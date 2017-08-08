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В США умер выучивший язык жестов орангутанг Чантек

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Самец орангутанга Чантек, известный тем, что выучил язык жестов, умер в зоопарке Атланты в возрасте 39 лет. Об этом сообщает агентство Reuters

Чантек страдал от болезни сердца.

Он одним из первых орангутангов научился языку жестов и общался с работниками зоопарка, однако из-за стеснения не мог общаться с незнакомыми людьми, предпочитая обычные для приматов крики. Кроме того, Чантек умел убираться в помещении, мастерить инструменты, а также мог показать маршрут от университета до местного фастфуд-ресторана.

24 июля на Аляске умер кот Стаббс, 19 лет занимавший должность местного городка Талкитна с населением 900 человек. Примечательно, что в Талкитне нет мэра-человека. Владельцы умершего кота уже выразили готовность отдать должность котенку, жившему под одной крышей со Стаббсом.

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