На востоке Москвы неизвестный покусал Сергея Есенина

Московская полиция разыскивает злоумышленника, избившего и покусавшего на востоке столицы мужчину по имени Сергей Есенин. Об этом во вторник, 8 августа, сообщает Агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Нападение произошло на улице Перовской. В больнице у потерпевшего выявили ушибы и укусы на голенях.

Возбуждено уголовное дело об умышленном причинении легкого вреда здоровью из хулиганских побуждений. Полиция разыскивает преступника.

В январе при строительстве метро пострадал рабочий Александр Сергеевич Пушкин. На него обрушились перекрытия туннеля.