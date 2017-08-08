Умерла звезда Бродвея Барбара Кук

В Нью-Йорке на 90-м году жизни скончалась американская актриса и певица Барбара Кук. Об этом сообщает Variety.

Как рассказал изданию сын артистки, Кук мирно скончалась утром во вторник, 8 августа, в своей квартире на Манхэттене в окружении близких людей.

Кук прославилась в середине 1950-х своими ролями в бродвейских мюзиклах «Простой и затейливый», «Кандид» и «Музыкант». За участие в последней постановке она получила награду «Тони».

В 1960-х она также пробовала себя как драматическая актриса, играя в спектаклях «В любую среду» и «Маленькие убийцы».

В конце 1970-х начался новый этап в карьере Кук: преодолев тяжелую депрессию и алкогольную зависимость, она начала выступать как сольная певица. Ее последний альбом Loverman вышел в 2012 году.