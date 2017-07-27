Умерла татарская певица Хания Фархи

Скончалась народная артистка Татарстана и Башкортостана Хания Фархи. Об этом в четверг, 27 июля, сообщила в Instagram певица Гузель Уразова.

Эстрадабызның легендар җырчысы Хәния апа Фәрхи якты доньядан китте. И аллакаем, ник алып китәсең син яхшы кешеләрне.... урынын ожмахта булсын Хания апа A post shared by Гузель Уразова (@guzelurazova) on Jul 27, 2017 at 6:04am PDT

«Ушла из жизни Хания Фархи, легендарная эстрадная певица прошлого. Бог знает, почему такие хорошие люди от нас уходят... Покойся с миром, Хания», — написала Уразова.

Певице было 57 лет.

Как сообщает «Казань 24», Фархи умерла по дороге в больницу после того, как у нее оторвался тромб.

Дата и место прощания пока не уточняются.

Наибольшую известность Хании Фархи принесли такие композиции, как «Әлдермешкә кайтам әле» («Вернусь еще в Альдырмыш»), «Сагынам сине, Питрәч» («Скучаю по вам, Пестрецы»). Певица стала лауреатом 15 «Золотых барсов» — награды конкурса «Татар жыры».