Умерла татарская певица Хания Фархи

Скончалась народная артистка Татарстана и Башкортостана Хания Фархи. Об этом в четверг, 27 июля, сообщила в Instagram певица Гузель Уразова.
«Ушла из жизни Хания Фархи, легендарная эстрадная певица прошлого. Бог знает, почему такие хорошие люди от нас уходят... Покойся с миром, Хания», — написала Уразова.
Певице было 57 лет.
Как сообщает «Казань 24», Фархи умерла по дороге в больницу после того, как у нее оторвался тромб.
Дата и место прощания пока не уточняются.
Наибольшую известность Хании Фархи принесли такие композиции, как «Әлдермешкә кайтам әле» («Вернусь еще в Альдырмыш»), «Сагынам сине, Питрәч» («Скучаю по вам, Пестрецы»). Певица стала лауреатом 15 «Золотых барсов» — награды конкурса «Татар жыры».