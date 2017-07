Умерла татарская певица Хания Фархи

Эстрадабызның легендар җырчысы Хәния апа Фәрхи якты доньядан китте. И аллакаем, ник алып китәсең син яхшы кешеләрне.... урынын ожмахта булсын Хания апа

