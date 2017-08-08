Американец начал травлю Цукерберга из-за его «президентских амбиций»

Американский акционист, известный под именем Сабо (Sabo), развесил в Пасадене (Калифорния, США) плакаты с надписью «К черту Цука — 2020». Об этом 7 августа сообщает Mashable.

Таким образом он отреагировал на слухи о том, что глава Facebook Марк Цукерберг может выдвинуть свою кандидатуру на президентских выборах в 2020 году.

Кроме того, Сабо организовал онлайн-продажу наклеек со слоганом.

Художник объяснил, что пришел к этой мысли во время пребывания в «тюрьме Facebook» — его аккаунт был заморожен на месяц. Он считает, что акция «будет стоить ему его учетной записи» в соцсети, но уверен, что должен выступить против якобы готовящейся инициативы.

«(Цукерберг — прим. "Ленты.ру") перебросит своих доверенных лиц из руководства соцсети в Белый дом и будет угнетать всех инакомыслящих», — уверен Сабо.

Уличный художник Сабо известен своими акциями в поддержку президента США Дональда Трампа и многочисленными плакатами, высмеивающими демократов Хиллари Клинтон и Берни Сандерса.

3 августа стало известно, что Цукерберг и его жена Присцилла Чан наняли Джоэля Бененсона, бывшего главного стратега президентской кампании Хиллари Клинтон, в качестве консультанта.