Силовые структуры
 

Военных бросили на помощь населению затопленных районов Приморья

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Сводный отряд Восточного военного округа (ВВО) приступил к ликвидации последствий паводка в Приморском крае. Об этом сообщили в пресс-службе округа, передает «Интерфакс».

«Личный состав подразделений Минобороны России задействован в расчистке придомовых территорий в Уссурийске и его окрестностях, а также оказании помощи населению, пострадавшему в результате паводка», — сказано в сообщении. Всего привлечено около 700 военнослужащих округа и 66 единиц автомобильной и специальной техники.

По сообщению агенства, военнослужащими железнодорожного соединения ВВО уже восстановлено полотно на участке Раздольное-Кирсаново, проводятся восстановительные работы на участке Барановский-Оленевод.

За ночь и утро 7 августа в Уссурийске выпало 208 миллиметров осадков при месячной норме в 134 миллиметра. По данным региональной администрации, существует угроза прорыва дамбы на Кугуковском водохранилище.

В результате ливневых дождей подтопленными оказались более 1,4 тысячи домов с населением более 10 тысяч человек и семь социально значимых объектов. По данным СКР, в Уссурийске погиб 70-летний мужчина.

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