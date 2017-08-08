Российские вузы проиндексируют стипендии с 1 сентября

В новом учебном году все российские вузы проиндексируют стипендию на 5,9 процента. Об этом со ссылкой на министра образования и науки Ольгу Васильеву во вторник, 8 августа, сообщает РИА Новости.

По словам Васильевой, соответствующий договор и соглашение о предоставлении субсидий уже заключены между министерством и учебными заведениями.

Материалы по теме «Уж лучше никакого просвещения, чем такое» Можно ли принести в систему образования что-то новое со стороны

В начале июля ректор Норильского государственного индустриального института (НГИИ) Дмитрий Дубров заявил, что лучшие учащиеся вуза будут получать стипендии от компании «Норникель». Если отличники будут участвовать в конкурсах и олимпиадах, они смогут также рассчитывать на академические, президентские и правительственные стипендии. Общая сумма выплат, по словам Дуброва, может достичь 100 тысяч рублей.