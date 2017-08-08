В Италии три человека стали жертвами природных пожаров

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Жертвами лесных пожаров в центре и на юге Италии стали три человека, сообщает Rai News. Тела 92-летней женщины и ее 67-летней дочери и были обнаружены в сгоревшем коттедже в окрестностях Тиволи (провинция Рим).

Также погиб 84-летний мужчина. Он получил серьезные ожоги во время пожара, охватившего его ферму. Позже он скончался в одной из больниц Неаполя.

В операции по ликвидации очагов возгорания по всей стране задействованы более тысячи пожарных. Самое большое число пожаров зарегистрировано на Сицилии и в окрестностях крупных городов — Лацио и Рима, а также в южной провинции Калабрия.