Канал Disney покажет дошкольникам приключения межрасовой лесби-семьи

Видео: Disney Television Animation News / YouTube

Disney Channel показал фрагменты нового эпизода детского сериала Doc McStuffins, героями которого стали родители-лесбиянки разных рас. Чернокожую героиню озвучила известная комедийная актриса Ванда Сайкс, которая также является лесбиянкой. Впечатлениями от мультфильма она поделилась в ролике, который телекомпания разместила на YouTube.

По сюжету серии, однополые родители вместе с двумя маленькими детьми, желая укрыться от землетрясения, спровоцированного игрушечным динозавром, обращаются к главной героине по имени Дотти с просьбой помочь им собрать тревожный чемоданчик. Та рассказывает, что необходимо иметь в таком наборе, чтобы защититься от землетрясения.

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Как отмечает The Daily Dot, в эпизоде нет акцента на сексуальности семьи. В серии просто показано, как два любящих родителя помогают своим детям.

Mashable обращает внимание на то, что Disney не первый раз демонстрирует ЛГБТ-пары в своих мультфильмах. Канал уже показывал однополый поцелуй в мультсериале «Стар против сил зла». Однополые отношения были показаны в молодежном сериале «Удачи, Чарли», однако на этот раз ЛГБТ-пару впервые покажут в блоке Disney Junior, предназначенном для дошкольников.