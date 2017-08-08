«Аллею 3D-матрешек» выставят в Подмосковье

Международный фестиваль народного творчества и декоративно-прикладного искусства «Русская матрешка» пройдет в Сергиевом Посаде 10 августа. Об этом сообщается на сайте регионального правительства во вторник, 8 августа.

«Центральный федеральный округ является самым большим среди федеральных округов по количеству субъектов и численности населения, что позволяет говорить о максимальной концентрации русского народного культурного наследия» — сказала министр культуры Московской области Оксана Косарева.

В рамках мероприятия на «Аллее 3D-матрешек» представят самую большую и самую маленькую в России деревянную игрушку. На площадке «Матренина деревня» построят шесть мини-подворий, где свое мастерство покажут кузнецы, гончары и токари. Всего в «Арт-ярмарке» примут участие более 50 мастеров.

Отмечается, что подмосковные ремесленники дадут мастер-классы по изготовлению кукол из деревянной щепы и на колышках, плетению традиционного вологодского кружева, резьбы и росписи по дереву.

3 августа Косарева рассказала, что на территории региона находится более шести тысяч объектов культурного наследия.

