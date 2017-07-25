В библиотеки Подмосковья передадут редкие книги

Постоянный Комитет Союзного государства в честь 500-летия белорусского и восточнославянского книгопечатания передаст в библиотеки Подмосковья редкие книги. Об этом сообщает телеканал «360» во вторник, 25 июля.

В частности, речь идет о двух изданиях: «Симеон Полоцкий. Орел Российский» и «Франциск Скорина — человек мира». Сначала их передадут министру культуры Московской области Оксане Косаревой, затем распределят по библиотекам, которые работают с книжными памятниками, отмечает телеканал.

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Книга «Симеон Полоцкий. Орел Российский» — это факсимильное издание, в котором с научными комментариями и пояснениями воспроизведен текст рукописной поэмы крупного славянского духовного писателя, государственного деятеля и богослова XVII века Симеона Полоцкого. Он также был воспитателем Петра I.

«Франциск Скорина — человек мира» рассказывает о жизни восточнославянского печатника и просветителя эпохи Ренессанса, говорится на сайте Союзного государства.

В апреле прошлого года сообщалось, что в подмосковных Химках собака местной жительницы обнаружила антикварную книгу Александра Пушкина.