Архангельский Минкульт открестился от изъятия книг фонда Сороса

Министерство культуры Архангельской области заявило, что не давало распоряжений об изъятии из библиотек региона книг, ранее переданных в дар фондом Сороса. О этом в пятницу, 7 июля, сообщает издание 29.ru.

Чиновники уточнили, что книги из библиотечного фонда исключаются лишь в случае утраты, ветхости, дефектности, устарелости по содержанию и непрофильности.

О непричастности к изъятию книг, имеющих отношение к институту «Открытое общество» (фонд Сороса) заявили также представители прокуратуры Архангельской области.

О том, что сельские библиотеки региона получили негласное распоряжение убрать с полок все издания, закупленные при помощи фонда Сороса, сообщил 6 июля старший научный сотрудник Института русской литературы РАН Алексей Балакин. «Поступило негласное распоряжение из центра убрать с полок и складировать в подсобки до особого распоряжения книги Пушкина и Достоевского, Чехова и Пришвина, Солженицына и Астафьева. Как было разъяснено библиотекарям, все они изданы запрещенным в России иноагентом, фондом Сороса, и потому подлежат... домыслите, чему», — написал ученый.

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29.ru указывает, что источники издания из библиотек Архангельска подтвердили эту информацию.

«Открытое общество» — международная благотворительная организация, созданная американским финансистом Джорджем Соросом. В 2015 году Генеральная прокуратура признала ее нежелательной организацией на территории России.

В 2016 году появилась информация о сожжении «неугодных» книг фонда Сороса в Республике Коми. Позже в региональном министерстве образования опровергли данные сведения. «Просто состоялся акт изъятия согласно приказу», — заявили в ведомстве.