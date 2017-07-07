Из сельских библиотек негласно изъяли подаренные фондом Сороса книги Солженицына

В сельские библиотеки Архангельской области поступило негласное распоряжение изъять все книги, закупленные и переданные в дар институтом «Открытое общество». Об этом в Facebook сообщил старший научный сотрудник Института русской литературы РАН Алексей Балакин со ссылкой на сотрудницу одной из библиотек, чье имя он отказался раскрыть.

«В прошлом месяце во все сельские библиотеки Архангельской области поступило негласное распоряжение из центра убрать с полок и складировать в подсобки до особого распоряжения книги Пушкина и Достоевского, Чехова и Пришвина, Солженицына и Астафьева», — написал Балакин.

«Как было разъяснено библиотекарям, все они изданы запрещенным в России иноагентом, фондом Сороса, и потому подлежат... домыслите, чему», — добавил он.

Материалы по теме Костры просвещения Что стоит за сожжением идеологически неправильных учебников в Воркуте

Балакин уточнил, что все упомянутые книги напечатаны «Росмэном», «Азбукой», «Молодой гвардией», «Школьной библиотекой» и другими издательствами, а не фондом Сороса, и закуплены у этих издательств ассоциированным с организацией институтом «Открытое общество».

«Повторюсь: распоряжение было негласным, "по звонку", с предписанием библиотекарям никому о нем не говорить под угрозой увольнения», — подчеркнул академик.

По его словам, «ходят также слухи, что подобная операция уже прошла в Сибири, но, поскольку сельские библиотекари — люди в основном пожилые и далекие от интернета, то все прошло тихо».

Фонд «Открытое общество» (или фонд Сороса) — международная благотворительная организация, созданная американским финансистом Джорджем Соросом. В 2015 году Генеральная прокуратура признала ее нежелательной организацией на территории России.

В 2016 году появилась информация о сожжении «неугодных» книг фонда Сороса в республике Коми. Позже в местном Минобре опровергли данные сведения. «Просто состоялся акт изъятия согласно приказу», — заявили в ведомстве.