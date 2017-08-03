Министр культуры Подмосковья рассказала о туристических ресурсах региона

Более шести тысяч объектов культурного наследия находится на территории Подмосковья, заявила министр культуры Московской области Оксана Косарева. Ее слова приводит РИАМО в четверг, 3 августа.

«В Московской области сконцентрировано не меньше 20 процентов туристских ресурсов России», — сказал она. В частности, на территории региона находятся 150 музеев, 156 пляжей, 72 муниципальных парка.

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Ранее Косарева сообщила, что министерство культуры в рамках реализации подпрограммы «Развитие туризма в Московской области» проведет 17 информационных туров, уточняет издание.

25 июля сообщалось, что постоянный Комитет Союзного государства в честь 500-летия белорусского и восточнославянского книгопечатания передаст в библиотеки Подмосковья редкие книги.