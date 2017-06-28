Имение из рук в руки

Где отдохнуть москвичам и гостям столицы в летние выходные? Красивых и интересных мест в Москве множество, но впечатление от них может испортить жара или проливные дожди, как в этом году. Лучше отправиться в Подмосковье, в какое-нибудь историческое место или в старинную усадьбу — почему-то им к лицу любая погода. Новые впечатления гарантированы, опять же свежий воздух. В зависимости от количества времени маршрут можно выбрать дальний и сложный или ближний, рукой подать. Как раз такой вдохновил корреспондента «Ленты.ру» на маленькое путешествие в Дубровицы.

Князья, животноводы и новобрачные

Сегодня усадьба Дубровицы — это практически пригород Подольска: городские окраины и новостройки видны с усадебных холмов как на ладони.

С нетерпением преодолеваем подольские улочки, застревая на светофорах, и предвкушаем, что вот-вот перед нами откроется завораживающий вид на старинную усадебную церковь, которая на фотографиях в интернет-путеводителе выглядит очень впечатляюще. Но к Дубровицам в итоге подъезжаем как-то неожиданно: вот парковка, а вот — посмотрите направо — главное здание усадьбы на небольшом возвышении.

А церковь где? Правее усадебного дома, в отдалении, будто стесняется своей красоты и старается быть незаметной. На самом же деле когда-то именно церковь была центром Дубровиц, но в процессе перестроек усадьбы разными владельцами уступила главное место господскому дому и другим постройкам.

Когда читаешь и слышишь о хозяевах Дубровиц, это оказываются сплошь знакомые и почтенные фамилии. Первое упоминание усадьбы, расположенной в месте слияния рек Пахры и Десны, относится к 1627 году. Тогда это были владения боярина Ивана Васильевича Морозова. Впоследствии дочь Морозова Аксинья вышла замуж за князя Голицына, принеся ему Дубровицы в качестве приданого.

Голицыны хозяйничали в усадьбе более ста лет, но в 1781 году залезший в долги поручик Голицын (Сергей) продал ее князю Потемкину (Григорию), фавориту Екатерины II. А всего через семь лет Дубровицы перешли другому любимцу императрицы — графу Александру Дмитриеву-Мамонову. Через несколько лет Екатерина узнала, что вероломный фаворит ей изменяет, и усадьбе чуть было не пришлось стать переходящим призом в амурных делах императрицы, но каким-то образом Дубровицы остались-таки за Дмитриевым-Мамоновым и даже передавались потом по наследству в его роду. Наверное, простила Екатерина изменщика.

В 1864 году усадьба вновь перешла к Голицыным — известно, что старинная и знатная фамилия особенно ценила это красивое место у слияния Пахры и Десны и, видимо, продолжала считать Дубровицы родовым гнездом, поэтому потомки прежних Голицыных стремились вернуть имение в семью.

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Надо заметить, что в тогдашней традиции был такой обычай: каждый новый владелец усадьбы старательно переделывал ее под себя, привнося разные причуды и изыски. Поэтому интересно рассматривать план Дубровиц в историческом, так сказать, масштабе, отмечая хронологию появления тех или иных построек и переделок — что в архитектуре, что в ландшафте.

Советская власть тоже приложила руку к красе Дубровиц: в 1919 году в главном усадебном доме расположился музей дворянского быта (и это было лучшее, что сделала новая власть), потом здесь был детский дом, потом сельскохозяйственный техникум, а потом Всесоюзный институт животноводства. Кстати, животноводы и сейчас обитают в исторических стенах, но любезно делят территорию с… Подольским райотделом ЗАГС. Ну, а поскольку здесь совершаются торжественные церемонии, вроде бы естественно тут же, в подвале усадебного дома, расположился ресторан с наследственным названием «Голицын». По выходным у центрального входа в усадебный дом почти всегда стоит свадебный кортеж, а на смотровой площадке позируют невесты с женихами. Чтобы не попасть в разгульный период, приезжайте в будни или же с утра пораньше.

Однако есть на территории Дубровиц место, которого не достигает суета экскурсий и свадебных торжеств: храм необыкновенный, почти сказочный.

Чтоб и немцы ахнули!

Храм Знамения Пресвятой Богородицы в Дубровицах имеет свою историю, отдельную от усадебной. Строить его начали в то время, когда владельцем имения был один из Голицыных — Борис Алексеевич — особа, приближенная к молодому Петру I. Однако цари — люди непредсказуемые: вчера был Голицын фаворитом и личным воспитателем самодержца, а сегодня отправлен с царских глаз долой в свое имение Дубровицы. Правда, спустя время Петр сменил гнев на милость. В знак примирения с царем Борис Алексеевич в 1690 году решил построить в своей усадьбе каменную церковь на месте ранее стоявшей деревянной церквушки пророка Илии (она была бережно перенесена в находящуюся неподалеку деревню Лемешево).

Вершину храма Знамения Пресвятой Богородицы в Дубровицах венчает золотая корона Фото: Сергей Виноградов / РИА Новости

Есть еще и параллельная легенда о создании храма. Будто бы однажды Петр I, будучи в Дубровицах в гостях у Голицына и созерцая с холма окрестности, воскликнул: «Две реки сливаются за холмом, за лежащим под ним лугом, под острым углом, образуя нос корабля. Этому бы кораблю да мачту сих мест достойную! Церковь бы такую здесь поставить, чтоб и немцы ахнули! Чтобы столь красивой и в мире бы другой не было...» Возможно, так оно и было, тем более что царь действительно присутствовал при закладке церкви 22 июля 1690 года. И средств на строительство не жалел, и советы архитекторам давал - рассказывал, как должен выглядеть будущий храм.

Величественное здание возводили русские и итальянские зодчие — правда, их имена история не сохранила. При строительстве использовали белый камень, добываемый в каменоломнях на берегу Пахры, неподалеку от Подольска. Храм был построен довольно быстро для того времени, но освятили его только в 1704 году – в присутствии Петра I и его сына царевича Алексея.

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Но даже не зная историю храма Знамения Пресвятой Богородицы, можно беспрепятственно наслаждаться его красотой. К храму, воздвигнутому на холме, можно подняться со всех четырех сторон света. К главному входу ведет достаточно крутая лестница, а по бокам стоят — точнее, возвышаются и словно смотрят на тебя свысока — две скульптуры из белого камня: слева — Григорий Богослов с книгой в руке, справа — Иоанн Златоуст с книгой и митрой у ног. Прямо над входом — изваяние святителя Василия Великого.

Все здание в стиле барокко украшено ажурной резьбой по камню. Крупная внизу, она становится все тоньше и затейливее ближе к куполам. Камень, добываемый на берегах Пахры, особенно пригож для резьбы: он очень прочный, но легкий в обработке — мечта камнереза.

У самого основания церкви в четырех нишах были расположены скульптуры четырех евангелистов. Полностью уцелел только Матфей; Марк, Лука и Иоанн, увы, в советское время подверглись разрушению.

Ну и самое главное: вершину храма Знамения Пресвятой Богородицы в Дубровицах — единственного в России — венчает не шатер, не маковка, не шпиль, а… золотая корона! Необыкновенное зрелище и источник искреннего интереса гостей усадьбы. Хочешь не хочешь, а задаешься вопросом, как и почему, да и получаешь полную отчетность об истории великолепного архитектурного памятника.

Раньше, говорят, была еще и колокольня, но не сохранилась. Колокола разных размеров расположены неподалеку от храма — на уличной звоннице, за ограждением. Тут же заложен камень. Надписей на нем нет, посвящений тоже. Но, видимо, какое-то обещание он собой символизирует.

Исторические тропинки

Гуляя по усадьбе, не переставая любуешься храмом, он как будто притягивает взгляд. Особенно хорош вид со смотровой площадки, расположенной на рукотворном холме. Тут обычно устраивают фотосессии молодожены, и туристы любят сделать фото на фоне церкви и природы. Мостик, ведущий на смотровую, увешан замками — современными символами вечной преданности в любви. Впрочем, свадьбы, кортежи и выпившие гости не вызывают в Дубровицах раздражения — может быть, потому, что простора здесь много, места красивые.

Величественное здание храма Знамения Пресвятой Богородицы возводили русские и итальянские зодчие Фото: Алексей Куденко / РИА Новости 1 /2

При желании можно спуститься с холма к Десне. Течение тут неторопливое, кое-какие старые деревья склонились над водой, на противоположном берегу где-то недалеко дачи — квохчут куры, покрикивает петух. По тропинке гуляем вдоль берега, по пути встречается лесенка, спускающаяся к самой воде. Ржавая, но колоритная. И тишина кругом. Кажется, нет нигде ни женихов, ни туристов, ни паломников…

Но стоит подняться чуть выше, в сторону от Десны — и уже другая картина: деревья на пригорках и поляна с коротко стриженой травой. Это так называемое Певческое поле. Здесь, говорят, собираются творческие люди, чтобы песни попеть, стихи почитать. Тут же расположен мемориальный камень, на котором выбиты строки Марины Цветаевой:

…Я знаю правду!

Все прежние правды прочь!

Не надо людям с людьми

На земле бороться.

И подпись «М.Ц».

Мемориальный камень, на котором выбиты строки Марины Цветаевой Фото: Майя Владимирова

Бывала ли поэт Цветаева в этих местах — доподлинно неизвестно, но в этих чудесных местах стихи ее особенно уместны.

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Мы обошли усадьбу по широкому кругу. У парадного подъезда главного дома стоят нарядные автомобили, украшенные цветами. Легко представить на их месте кареты и повозки других эпох.

В стороне, противоположной храму, сохранился старинный французский парк с высокими липами и скамейками. Он производит впечатление легкой запущенности, зато там какая-то вековая тишина. Пройдитесь по аллее — той самой, где хаживали представители известнейших в России фамилий — Морозовых, Голицыных, Потемкиных. А может, и сам Петр прогуливался, обдумывая дела государственные.