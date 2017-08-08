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Аксенов представил нового ректора Крымского университета

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Андрей Фалалеев
Андрей Фалалеев

Глава Крыма Сергей Аксенов представил членам наблюдательного совета Крымского федерального университета (КФУ) исполняющего обязанности ректора вуза Андрея Фалалеева. Об этом во вторник, 8 августа, сообщает агентство «Крыминформ».

«Я абсолютно уверен, что мы сможем настроить формат взаимодействия, который в первую очередь даст плюс нашим студентам, которые здесь обучаются. Мы договорились о расширении взаимодействия с правительством Республики Крым. Первая задача — обеспечить выпускников работой», — сказал Аксенов.

7 августа стало известно об отставке с поста ректора КФУ Сергея Донича, передавало агентство «Крыминформ».

В конце апреля Аксенов заявил, что отправит в отставку Донича, который является «гирями на ногах» вуза. Об этом он сообщил на выездном заседании Совета министров республики. Тогда же несколько десятков студентов КФУ вышли на пикет в знак недоверия Доничу. По мнению учащихся, руководство вуза нецелесообразно осваивает бюджетные средства. По словам студентов, они недовольны размером стипендий и условиями в общежитиях, где приходится делать ремонт самостоятельно. В руках молодые людей держали транспаранты «Донич, где обещанные общежития КФУ», «#ДоничУходи», «Спорта в КФУ нет, стадионов нет. Куда дели деньги России?».

Андрей Фалалеев — доктор технических наук, директор института передовых производственных технологий Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого. Ранее работал в Севастопольском госуниверситете.

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