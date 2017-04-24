Крым
 

Студенты Крымского федерального университета вышли на пикет против ректора

Перейти в «Мою Ленту»

Несколько десятков студентов Крымского федерального университета имени В.И. Вернадского (КФУ) вышли на пикет в знак недоверия ректору учебного заведения Сергею Доничу. Об этом в понедельник, 24 апреля, сообщает «Крыминформ».

Пикет состоялся перед пресс-конференцией Донича по поводу приближающейся вступительной кампании. Как отметили недовольные учащиеся, по их мнению, руководство КФУ нецелесообразно осваивает бюджетные средства. По словам студентов, они недовольны размером стипендий и условиями в общежитиях. «Очень плачевное состояние в общежитиях, ремонт делаем сами. Можно долго перечислять. По спорту тоже все очень плохо. Я бы сказал, что рыба гниет с головы, но не буду. Думаю, что смена ректора даст многое», — рассказал журналистам один из студентов.

В руках молодые людей держали транспаранты «Донич, где обещанные общежития КФУ», «#ДоничУходи», «Спорта в КФУ нет, стадионов нет. Куда дели деньги России?».

В этот же день глава Республики Крым (РК) Сергей Аксенов, который возглавляет наблюдательный совет КФУ, инициировал внеочередное заседание набсовета на 5 мая, чтобы обсудить вопросы деятельности вуза и недоверия ректору, передает «Крыминформ».

20 апреля Аксенов выразил личное недоверие ректору КФУ Сергею Доничу. «Я как председатель наблюдательного совета [КФУ] ректору не доверяю, не вижу возможности продолжать с ним дальше сотрудничество в этой должности. Считаю, что господину Доничу нужно самостоятельно написать заявление об увольнении», — заявил тогда он. По словам главы РК, «реализация ФЦП за 2016 год чуть более 30 процентов, уже в Совете министров [РК] такой руководитель не работал бы». Выдвижение Донича на должнсть руководителя вуза Аксенов назвал, в том числе, своей ошибкой.

Сам ректор, комментируя ТАСС слова главы региона, сказал, что не писал заявление об увольнении. «В курсе [позиции Аксенова], заявления я не подал, это личное мнение главы, больше ничего прокомментировать не могу», — отметил он.

Сергей Донич возглавил Крымский федеральный университет им. В.И. Вернадского в 2014 году. До этого занимал должность заместителя председателя правительства РК.

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Студенты Крымского федерального университета устроили пикет и выразили недоверие ректору (ФОТО, ВИДЕО)
Аксёнов инициирует заседание наблюдательного совета КФУ по вопросу недоверия ректору вуза (ФОТО)
Глава Крыма пообещал разобраться с выселением судакских медиков
Программу развития Крымского федерального университета утвердят до конца года
Последние новости
Кремль прокомментировал результаты первого тура выборов во Франции
В Петербурге трехлетний ребенок выстрелил себе в глаз из травмата
Тим Кук грозился удалить Uber со всех iPhone из-за тотальной слежки
Студенты Крымского федерального университета вышли на пикет против ректора
В сети раскритиковали СБУ за откровенное фото Лолиты
Эксперт прокомментировал новые послабления для российских туристов в Турции
Доллару предсказали рост до 62 рублей
Другие материалы рубрики
Крым
 — 
00:05 19 апреля 2017

В Крыму — засадить

Получится ли превратить южный берег полуострова в оливковый сад
17:26 22 апреля 2017

Крым пообещали превратить в российское Монако

15:14 22 апреля 2017

Памятник 32-му президенту США открыли в Крыму

13:42 19 апреля 2017

Власти Евпатории предрекли массовое переселение россиян в Крым

Крым
 — 
00:07 27 марта 2017

Спасти Русскую Ривьеру

Как вернуть Южному берегу Крыма былую славу лучшего курорта
10:14 22 апреля 2017

В Симферополе начали строить здание главной мечети Крыма

17:01 21 апреля 2017

МИД Украины предложили отправить в отставку для спасения Киева от позора

12:06 17 апреля 2017

Овсянников 18 апреля представит в заксобрании Стратегию развития Севастополя

Крым
 — 
18:12 18 апреля 2017

Стратегия будущего

В Севастополе представили план развития города до 2030 года
17:37 21 апреля 2017

Козак оценил Стратегию развития Севастополя до 2030 года

13:05 21 апреля 2017

Вице-премьер РФ рассказал о темпах интеграции Крыма

07:45 13 апреля 2017

Уставный капитал РНКБ увеличен на 15 миллиардов рублей для инвестиций в Крым

Россия
Оставить мир
Как протекает жизнь в глухом монастыре, куда редко доезжают туристы и паломники
«В Крыму будет инвестиционный бум»
Председатель правления фонда ЯМЭФ Андрей Назаров — о развитии бизнеса
При пожаре на пилораме под Екатеринбургом погибли трое
Власти допустили создание в Новой Москве площадки для стритрейсеров
Владимир Путин «Кому-то нужно голову пересадить»
Как Путин отчитывал губернаторов и что с ними потом стало
МИД России прокомментировал подрыв автомобиля ОБСЕ в Донбассе
В Москве задержан не пропустивший детскую скорую помощь водитель
Все материалы
Мир
Первый тур отыграли
В финале президентской гонки во Франции — Ле Пен и Макрон
French Foreign Legionnaires carry the coffin of French politician Yves Guena during an official funeral ceremony at the Hotel des Invalides in Paris, France, March 8, 2016 REUTERS/Charles Platiau TPX IMAGES OF THE DAYУтрата масштаба
Франция рискует стать малой европейской страной
Эрдоган, Аллах и Россия
Стоит ли бояться исламизации Турции
Министр обороны Афганистана ушел в отставку после атаки талибов на военную базу
Глава Пентагона прибыл в Афганистан с необъявленным визитом
Государства Ближнего Востока: что их ждет в XXI веке?
Эксперты РСМД пытаются предсказать будущее арабской государственности
Столица мира
Повседневная жизнь послевоенного Нью-Йорка
Все материалы
Бывший СССР
Прочитали обходную
Почему Киев обнаружил новые пути для объезда России
Тело погибшего наблюдателя ОБСЕ передано украинской стороне
В ЛНР рассказали о маршруте подорвавшегося на мине автомобиля ОБСЕ
Украинские энергетики с 25 апреля обесточат территорию ЛНР
В Киеве обокрали могилу классика украинской литературы
СБУ выложила откровенное фото Лолиты
Порошенко и Тиллерсон провели телефонный разговор
Все материалы
Финансы
«Бизнес — занятие непрестижное»
Продолжает ли государство кошмарить предпринимателей
Сбербанк восстановил обслуживание карт Visa
Доллару предсказали рост до 62 рублей
Роспотребнадзор с начала года изъял четыре тонны запрещенной к ввозу продукции
Унция стабильности
Можно ли вернуть золотой стандарт
Справа налево: Александр Хлопонин, Виталий Мутко, Аркадий ДворковичБез оценки снизу
Ралли вице-премьеров: какие прибыли у руководителей правительства
Глава Минфина США предупредил о возможном дефиците бюджета из-за реформ Трампа
Все материалы
Бизнес
Денис МантуровВысокооплачиваемая низкая эффективность
О разнице в общественной и личной деятельности Дениса Мантурова
Китайца оштрафовали на 36,5 миллиона долларов за махинации с акциями
Суд начал процедуру банкротства «Когалымавиа»
Минфин анонсировал разработку национальной системы маркировки товаров
Президент РЖД отчитался о выросших вдвое доходах
Предприниматели получили свыше 6 миллиардов рублей при поддержке Корпорации МСП
Минфин США отказался делать для Exxon исключение из режима санкций против России
Все материалы
Силовые структуры
GBU-43/BКузькины папа и мама
Как Россия и США соревнуются в создании больших бомб
Эдуард Буданцев«Они угрожали вывезти ее детей в багажнике»
Отставной офицер Буданцев рассказал, как защищал хозяйку Elements Жанну Ким
Президентский калибр
Из какого оружия стреляли в первых лиц государств
SIPRI заявил о выходе России на третье место в мире по военным расходам
В Подмосковье началась реконструкция штурма Берлина
По факту нападения на сотрудника Росгвардии в Биробиджане возбудили дело
Скотланд-Ярд задержал распылившего ядовитое вещество в клубе Лондона мужчину
Все материалы
Наука и техника
Северная полярная область Меркурия характеризуется резкими перепадами температур (50-400 кельвинов) и наличием в кратерах водяного льдаОсталось недолго
Как умирает ближайшая к Солнцу планета
Никола Лемери выступает с публичной лекцией по химииДостали
Зачем простой аптекарь объявил войну могущественным алхимикам
Стань травкой
Как жуткие подземные существа превращаются в растения
Samsung провалила своевременные поставки Galaxy S8
В Сибири обнаружили загадочного байдабатыра
Космонавт Падалка пожаловался на безделье
Другая Катынь
В 1919-1922 годах в польском плену погибло около 30 тысяч красноармейцев
Все материалы
Спорт
Мария Шарапова«Мы все считаем, что Мария — обманщица»
Как теннисный мир встречает Шарапову
Дениз БуэноБуэно ночес
Как к девушке — футбольному арбитру без нижнего белья пришел успех
Между молотом и наковальней
Главный бой турнира UFC впервые завершился поражением русского бойца
Футболист сборной Чехии покончил жизнь самоубийством
«Вашингтон» Овечкина сыграет с «Питтсбургом» Малкина в плей-офф НХЛ
Появилось видео лучших моментов матча «Реала» против «Барселоны»
Фанаты прервали проходивший без болельщиков матч чемпионата Франции
Все материалы
Культура
Эффект нетронутости
Ирвин Пенн: фотограф, который первым загнал моделей в угол
Голосуйте за лидера!
Когда предвыборная кампания важнее умирающей дочери
«Плебеи покупают телевизор "Горизонт" — избранные "Рубин"»
Чарльз Кловер о жизни в СССР, Юрии Мамлееве и Александре Дугине
Шнуров показал тизер нового клипа «Ленинграда»
В сети раскритиковали СБУ за откровенное фото Лолиты
Умер переводчик Сергей Ильин
Лолита пожелала СБУ «закончить жизнь плохо»
Все материалы
Интернет и СМИ
Деньги из мусорки
Пока люди смотрят порно, мошенники зарабатывают на них миллионы
«Ахи-вздохи, малолетки-дуры»
Зачем MTV возвращает в эфир шоу, взорвавшее мозг целому поколению
Билл О'Рейли«Он называл ее горячей шоколадкой и кряхтел как кабан»
За что уволили американского журналиста, оскорбившего Путина
Британец устроил перепалку с прохожим из-за страуса на поводке
«Яндекс» решил сделать свой навигатор частично платным
Герой мемов Сергей Дружко запустил в сети шоу и предложил «немножечко хайпануть»
В сети назвали самые странные сочетания вкусной еды
Все материалы
Ценности
Инструмент мирового господства
Инженеры Casio научили часы управлять временем
Миланская выставка интерьеров и мебели
56-й Salone del Mobile
Uniqlo переключился на спорт
Dior открыл фирменный бутик в Токио
Шубу стюардессы с «Титаника» продали за 230 тысяч долларов
Estee Lauder научит женщин ухаживать за кожей вокруг глаз
Марка Premiata предложила разрисовать свои кеды
Все материалы
Путешествия
«Места, где я оказываюсь, опаснее моего диагноза»
Как путешествовать в одиночку, если ты эпилептик
Three tourist girls cool off by jumping in the Lake Zurich, in Zurich, June 27, 2010 as the country and most of central Europe enjoyed heatwave-type temperatures. EPA/ALESSANDRO DELLA BELLAМир, отпуск, май
Выбираем идеальное место для отдыха на праздники
Эксперт прокомментировал новые послабления для российских туристов в Турции
Канадская авиакомпания по ошибке отправила собаку в другой конец страны
Во Франции построят средневековый замок ради привлечения туристов
Турция продлит срок безвизового пребывания россиян
На Куту — кутить
Что посмотреть на острове Бали
Все материалы
Из жизни
«Американцы — радостный народ»
Рассказ москвича, переехавшего в Сан-Франциско
People dance on the opening day of the Coachella Valley Music and Arts Festival in Indio, California, U.S. April 14, 2017. Беззаботно раздеты
Как проходит Коачелла — один из самых модных фестивалей в мире
Заработала на шпильки
Предприимчивые австралийки стали богаче на миллионы благодаря «женскому» бизнесу
В Северной Каролине аллигаторы подрались на поле для гольфа
Илон Маск и Эмбер Херд подтвердили отношения фотографиями в соцсети
Шотландский политик вступил в борьбу с бараном
Мальчик за рулем в одиночку пересек треть Австралии
Все материалы
Полу-шоу-багги-стоппер
Забытые концепт-кары: Porsche Panamericana, предвестник купе-кроссоверов
Мещанская прокрастинация
Тест-драйв Toyota LC 200
Зверские пикапы
Пикапы, которые подготовлены для жесточайшего бездорожья
15 самых продаваемых машин в мире
Самые популярные автомобили 2017 года, и в первой тройке — кроссовер!
VW сравнил цены на Passat за 43 года
Названы самые аварийные места Москвы
Американцы добавили 45-летнему «Лэнд Крузеру» современную начинку
Все материалы
Чудеса селекции
Что получится, если скрестить квартиру с дачей: опыт россиян
Шведы поневоле
Исповедь россиянина, живущего в групповой семье
Добро пожаловать в рай
Жилье в Крыму: новую квартиру на полуострове можно купить за миллион рублей
Определена стоимость самой дешевой квартиры Москвы
Сносное настроение
Демонтаж жилых домов в Москве: что нужно знать
Вышка светит
Как выглядит частный особняк, побивший мировой рекорд этажности
В Подмосковье нашли коттедж за девять миллиардов рублей
Все материалы