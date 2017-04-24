Студенты Крымского федерального университета вышли на пикет против ректора

Несколько десятков студентов Крымского федерального университета имени В.И. Вернадского (КФУ) вышли на пикет в знак недоверия ректору учебного заведения Сергею Доничу. Об этом в понедельник, 24 апреля, сообщает «Крыминформ».

Пикет состоялся перед пресс-конференцией Донича по поводу приближающейся вступительной кампании. Как отметили недовольные учащиеся, по их мнению, руководство КФУ нецелесообразно осваивает бюджетные средства. По словам студентов, они недовольны размером стипендий и условиями в общежитиях. «Очень плачевное состояние в общежитиях, ремонт делаем сами. Можно долго перечислять. По спорту тоже все очень плохо. Я бы сказал, что рыба гниет с головы, но не буду. Думаю, что смена ректора даст многое», — рассказал журналистам один из студентов.

В руках молодые людей держали транспаранты «Донич, где обещанные общежития КФУ», «#ДоничУходи», «Спорта в КФУ нет, стадионов нет. Куда дели деньги России?».

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В этот же день глава Республики Крым (РК) Сергей Аксенов, который возглавляет наблюдательный совет КФУ, инициировал внеочередное заседание набсовета на 5 мая, чтобы обсудить вопросы деятельности вуза и недоверия ректору, передает «Крыминформ».

20 апреля Аксенов выразил личное недоверие ректору КФУ Сергею Доничу. «Я как председатель наблюдательного совета [КФУ] ректору не доверяю, не вижу возможности продолжать с ним дальше сотрудничество в этой должности. Считаю, что господину Доничу нужно самостоятельно написать заявление об увольнении», — заявил тогда он. По словам главы РК, «реализация ФЦП за 2016 год чуть более 30 процентов, уже в Совете министров [РК] такой руководитель не работал бы». Выдвижение Донича на должнсть руководителя вуза Аксенов назвал, в том числе, своей ошибкой.

Сам ректор, комментируя ТАСС слова главы региона, сказал, что не писал заявление об увольнении. «В курсе [позиции Аксенова], заявления я не подал, это личное мнение главы, больше ничего прокомментировать не могу», — отметил он.

Сергей Донич возглавил Крымский федеральный университет им. В.И. Вернадского в 2014 году. До этого занимал должность заместителя председателя правительства РК.