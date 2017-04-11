Глава Крыма пообещал разобраться с выселением судакских медиков

Глава Республики Крым Сергей Аксенов высказался против позиции мэрии Судака относительно выселения медиков из муниципального жилья и пообещал разобраться в ситуации. Об этом во вторник, 11 апреля, сообщает «Крыминформ».

«Я против такого подхода. У нас сейчас медицинские работники и работники образования находятся в приоритете — без них невозможно выстроить нормальные социальные процессы на территории любого муниципалитета», — сказал Аксенов. Он поручил курирующему здравоохранение вице-премьеру Алле Пашкуновой провести переговоры с главой Судакской администрации и предоставить ему отчет.

10 апреля сообщалось, что мэрия Судака подала в суд четыре исковых заявления о выселении из муниципального жилья исполняющего обязанности главного врача городской больницы, а также хирурга, терапевта и анестезиолога. По словам пресс-секретаря прокуратуры Крыма Натальи Бояркиной, надзорное ведомство будет настаивать на отсутствии оснований для выселения врачей.

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Ранее в апреле стало известно, что прокуратура Судака потребовала от администрации города отказаться от выселения медицинских работников из муниципального жилья. Отмечалось, что проведенная по информации СМИ проверка выявила отсутствие правовых оснований для выселения жильцов. «В связи с выявленными нарушениями прав граждан прокурор Судака внес соответствующее представление», — отметили в надзорном ведомстве.

В конце марта в Судаке горадминистрация выдала предписание о выселении из муниципальных квартир пятерым медикам, приехавшим в город по приглашению мэрии. Из-за этого город, испытывающий острую нехватку медицинских кадров, рискует потерять единственного судмедэксперта, а также хирурга, терапевта, анестезиолога и исполняющего обязанности главного врача городской больницы.